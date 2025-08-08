¿Estudió por teléfono?
Un supuesto experto en kick boxing intentó irse sin pagar de un bar y dos mujeres le dieron una paliza
Un video se viralizó en las redes sociales luego de los incidentes que se dieron en este bar de Rafael Castillo. Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre que supuestamente practica artes marciales, golpeando —o mejor dicho— intentando golpear a dos empleadas del lugar, que finalmente lo molieron a palos.
El hecho de violencia ocurrió en la localidad de Rafael Castillo, en La Matanza, cuando este hombre quiso irse sin pagar de un bar.
Cuando llegó a la puerta comenzó a discutir con las mujeres, y completamente fuera de sí, empezó a atacarlas con golpes de puño y patadas.
Pero parece que no es tan experto en artes marciales, porque ambas mujeres se le abalanzaron y le dieron una verdadera paliza, ayudadas por otros empleados del bar.
Claramente el experto en Kick boxing quedó en la lona.