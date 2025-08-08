El hecho de violencia ocurrió en la localidad de Rafael Castillo, en La Matanza, cuando este hombre quiso irse sin pagar de un bar.

Cuando llegó a la puerta comenzó a discutir con las mujeres, y completamente fuera de sí, empezó a atacarlas con golpes de puño y patadas.

Pero parece que no es tan experto en artes marciales, porque ambas mujeres se le abalanzaron y le dieron una verdadera paliza, ayudadas por otros empleados del bar.

Claramente el experto en Kick boxing quedó en la lona.