Estos bodoques espantosos y exclusivos para nuevos ricos llegaron a la Argentina y aunque todavía no se sabe el costo, para tener una referencia en los Estados Unidos pueden conseguirse por unos 100.000 dólares por lo que se calcula que puestos acá alcanzarían casi el doble.

Allá por el mes de marzo se pudo ver al primero de estos bichos horribles en Puerto Madero pero tenía patente uruguaya.

Ahora algún millonario desesperado por mostrar que tiene dinero podrá comprarse uno. Pero ante la publicación orgullosa de un usuario de redes, claramente libertario, hubo una catarata de comentarios.