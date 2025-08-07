Un jubilado de 74 años fue detenido acusado de ser el autor de la amenaza de bomba que demoró el inicio del recital de la cantante Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni, de San Juan, el pasado viernes.

La Policía provincial llevó adelante el operativo este miércoles, en el humilde barrio La Bebida, del departamento de Rivadavia. El hombre de 74 años fue identificado como Juan Carlos Salem, quien habría confesado haber llamado al 911, y a quién las autoridades incautaron un arma calibre 22.

Uno de los fiscales que ordenaron el allanamiento, Alejandro Mattar, dialogó con C5N. Allí admitió los cargos contra Salem: “Intimidación pública, es un hombre mayor que tendría problemas de diabetes, fue trasladado a la Seccional 34° y luego llevado a su domicilio, bajo custodia”.

La amenaza

“Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra puta kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”, había amenazado el hombre.

Tras comprobarse que no había riesgo para los espectadores, se autorizó el inicio del show de Lali, cerca de las 22.30. Allí, casualmente, el público cantó “el que no salta votó a Milei” para sorpresa de la cantante.