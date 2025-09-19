El avance de la movilidad eléctrica trae consigo un desafío enorme: qué hacer con las baterías una vez que cumplen su ciclo de vida. En este contexto, un grupo de científicos del MIT presentó una investigación que podría marcar un antes y un después en el manejo del reciclaje de baterías usadas.

De confirmarse y aplicarse a escala, este descubrimiento no solo contribuiría a disminuir el impacto ambiental de los desechos tecnológicos, sino que también abriría la puerta a un modelo más sostenible y circular en la industria automotriz.

Cómo sería la forma de reciclar las baterías de los vehículos eléctricos

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) presentó un estudio que plantea una alternativa capaz de evitar, en gran medida, el proceso de trituración de baterías. El trabajo, liderado por Yukio Cho (investigador posdoctoral en energía en Stanford), describe una metodología innovadora de fabricación que simplifica la separación de los componentes y los deja listos para su reciclaje.

Cho explicó que los elementos de las baterías suelen ser altamente complejos y, una vez convertidos en la denominada "masa negra", la recuperación de materiales críticos resulta poco rentable. Según señaló, todavía no existe un consenso real sobre cuántas baterías de autos eléctricos llegan a reciclarse y cuántas terminan en vertederos. Lo que sí está claro es la urgencia de avanzar hacia una economía más circular en la industria automotriz eléctrica.

El desecho inadecuado de baterías supone no solo un riesgo ambiental por la posible filtración de sustancias peligrosas en el suelo y el agua, sino también una pérdida de recursos valiosos como níquel, cobalto, manganeso y litio. Estos metales podrían reutilizarse y reducir así la necesidad de nuevas y costosas operaciones mineras.

En palabras de Cho a MIT News: "Hasta ahora, la industria se enfocó en el rendimiento de materiales y diseños complejos, y solo después buscó cómo reciclarlos. Nuestro enfoque parte de materiales más fáciles de reciclar y de cómo hacerlos compatibles con las baterías".