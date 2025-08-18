Los hechos de violencia institucional avanzan en el país. Esta vez, el hecho gravísimo sucedió este domingo en la localidad de Taco Pozo, en la provincia de Chaco.

Los integrantes de la Fundación Todos por Todos, se disponían a regresar a Córdoba, su provincia de origen, tras finalizar un operativo sanitario en Taco Pozo y fueron agredidos -y un integrante demorado sin causa- por el Comisario del pueblo, identificado como Daniel Augusto Melchori.

Tal denunciaron los médicos voluntarios Chaco, "un auto Toyota Corolla gris oscuro interceptó la caravana y bajó una persona de civil y en evidente estado de ebriedad".

Luego de que los agrediera -"golpeó con más de cuatro trompadas al chofer de uno de nuestros móviles", y demorara "sin motivo", intervino personal policial que retiró al agresor.

Al radicar la denuncia, los médicos descubrieron que se trataba del Comisario. Tras la intervención de la Justicia, el funcionario fue echado de su cargo.

En ese contexto, Todo por Todos se comunicó con el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien a su vez intervino ante su par chaqueño, Hugo Daniel Matkovich, y logró que les tomaran la denuncia. Melchori fue separado y se dispuso una investigación interna a través del Órgano de Control Institucional (OCI).

Según denunció la fundación en redes sociales, el comisario "acumula más de 25 denuncias por abuso de autoridad, violencia con vecinos y procedimientos fuera del marco legal". También aclararon que "solo se lo apartó de la comisaría pero sigue libre, sin sumario formal, viviendo literalmente al lado de la dependencia policial".

Comunicado de la policía chaqueña

"Es importante remarcar que tanto el Ministerio de Seguridad como la conducción policial sostienen una política de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la normativa y de las leyes vigentes", reza el comunicado.