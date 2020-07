Luis estaba cansado de verlos actuar con impunidad y al grito de "¡pungas, vayan a laburar!", el chofer de la línea 95 los echó del vehículo en Pasco e Independencia: "Esto es algo que sucede a diario. Esta vez me dio bronca porque subió una pasajera, luego una persona mayor y atrás uno de estos individuos. Y ya cuando subió le estaban metiendo la mano en el bolsillo a este señor. Él, pobre, no se dio cuenta. Yo me percaté y le cerré la puerta. Ahí me dice 'pará, pará, que ahí viene mi compañero'. Le dije que se bajara. Y entonces me empezaron a insultar y a tirar de todo, como se ve en el video".

Según Luis, los arrebatos son frecuentes en épocas de cuarentena. En la línea 95 ya los conocen y por eso la reacción: "Ya los conocemos a estos muchachos. Y no tienen horario. Suben a cualquier hora y arrebatan celulares, principalmente. Ya tienen un recorrido diagramado: desde el hospital Borda hasta la avenida Independencia.Aparecen de a dos, de a tres, de a cuatro. Pero son siempre las mismas personas: Estamos cansados. Yo me di cuenta porque un compañero me había avisado que venían de robarle a una pasajera cinco minutos antes. Y dos coches atrás mío le robaron a otro pasajero. Sacan el boleto como corresponde y todo. Miran, carpetean. Cuando van a tocar el timbre al que está distraído lo arrebatan y salen corriendo".