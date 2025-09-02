Un tremendo accidente ocurrió en la zona costera de la ciudad de Mar del Plata, cuando un conductor perdió el control, atropelló a dos jóvenes y se dio a la fuga.

En las terribles imágenes capturadas por un chico y luego subidas a las redes sociales se puede ver a uno de los jóvenes heridos llorando en medio de un ataque de nervios.

Tal como se ve en el video, luego de atropellar estos dos chicos el conductor del vehículo se dio a la fuga y se perdió en medio de la niebla que había en el lugar.

Aún no hay especificaciones sobre si la policía pudo dar con el conductor del vehículo que permanece prófugo.