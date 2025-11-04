Sucedió en Lupionópolis, un pequeño pueblo de 4.500 habitantes al norte de Brasil. Un hombre, llamado Alex Pizarro, de 40 años, incrustó su auto en un local de comidas donde su pareja -se protege su identidad- tomaba algo en la vereda.

Si bien el hecho ocurrió el pasado 28 de octubre, las imágenes se conocieron en los últimos días por el testimonio de la víctima, una mujer de 26 años.

La hermana de la mujer confirmó en la TV local que pese a la violencia y el impacto del auto, apenas sufrió una fisura en el coxis. "Está un poco afectada psicológicamente. Me dice ‘cierro los ojos y veo la escena’", contó.

El hombre sigue prófugo y ella fue dada de alta al día siguiente, aunque continúa con tratamiento ambulatorio.