Tremendo accidente en Panamericana: explotó la cubierta de un camión y le dio en la cabeza a un bombero
Un tremendo doble accidente ocurrió en la autopista Panamericana, luego de que un auto se incrustara debajo de un camión. Cuando personal de la policía y los bomberos acudieron al lugar para asistir a los heridos la cubierta del camión explotó y le dio en la cabeza a un trabajador, que fue inmediatamente trasladado al hospital más cercano.
Las imágenes son increíbles y se viralizaron en las redes sociales por este doble accidente ocurrido en la autopista Panamericana, en el kilómetro 45, ramal Campana.
Un auto se incrustó debajo de un camión que estaba estacionado en la banquina, bajo el puente de la avenida De los Lagos, dejando dos personas heridas.
El auto intentó pasar a una camioneta por la derecha, pero no vio al camión y colisionó contra el acoplado del vehículo a gran velocidad.
Pero eso no fue todo. Sino que cuando se acercó personal policial y de Defensa Civil para sacar a este matrimonio de adentro del auto donde habían quedado atrapados ocurrió otro accidente inesperado.
La cubierta del camión explotó y dio de lleno contra la cabeza de un bombero que fue asistido en el momento y trasladado al hospital más cercano.
Las imágenes tomadas del aire son realmente impresionantes y por eso se hicieron virales en las redes.