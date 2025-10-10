Las imágenes son increíbles y se viralizaron en las redes sociales por este doble accidente ocurrido en la autopista Panamericana, en el kilómetro 45, ramal Campana.

Un auto se incrustó debajo de un camión que estaba estacionado en la banquina, bajo el puente de la avenida De los Lagos, dejando dos personas heridas.

El auto intentó pasar a una camioneta por la derecha, pero no vio al camión y colisionó contra el acoplado del vehículo a gran velocidad.

Pero eso no fue todo. Sino que cuando se acercó personal policial y de Defensa Civil para sacar a este matrimonio de adentro del auto donde habían quedado atrapados ocurrió otro accidente inesperado.

La cubierta del camión explotó y dio de lleno contra la cabeza de un bombero que fue asistido en el momento y trasladado al hospital más cercano.

Las imágenes tomadas del aire son realmente impresionantes y por eso se hicieron virales en las redes.