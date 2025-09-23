La General Paz es una de las vías más cargadas y con mayores niveles de tránsito en la hora pico. En ese contexto, se generó un choque múltiple que hizo su circulación completamente imposible.

El episodio ocurrió este martes a las altura de la avenida del Libertador, cuando un micro de pasajeros -que por suerte venía vacío- siguió de largo y chocó a varios autos generando un choque a gran escala.

El siniestro ocurrió poco después de las 9 sentido al Río de la Plata y se vieron involucrados al menos ocho autos y el ómnibus en cuestión.

Como producto de la colisión, efectivos del SAME trabajaron en el lugar y asistieron a nueve pacientes, entre ellos un hombre de 50 años con politraumatismos.

Según las primeras informaciones, el micro habría perdido el control por razones desconocidas que se están investigando.