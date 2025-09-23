Tremendo accidente: micro sin control pasó por arriba a varios autos en plena General Paz
Las imágenes de la vía más transitada para llegar a la Ciudad son impresionantes. Un micro sin pasajeros nunca frenó ante el tránsito y chocó a varios automóviles en la General Paz a la altura de Libertador. El siniestro dejó varios heridos.
La General Paz es una de las vías más cargadas y con mayores niveles de tránsito en la hora pico. En ese contexto, se generó un choque múltiple que hizo su circulación completamente imposible.
El episodio ocurrió este martes a las altura de la avenida del Libertador, cuando un micro de pasajeros -que por suerte venía vacío- siguió de largo y chocó a varios autos generando un choque a gran escala.
El siniestro ocurrió poco después de las 9 sentido al Río de la Plata y se vieron involucrados al menos ocho autos y el ómnibus en cuestión.
Como producto de la colisión, efectivos del SAME trabajaron en el lugar y asistieron a nueve pacientes, entre ellos un hombre de 50 años con politraumatismos.
Según las primeras informaciones, el micro habría perdido el control por razones desconocidas que se están investigando.