Una pelea muy violenta se dio a la salida del boliche Chocolate, en la ciudad de Bahía Blanca, y un joven grabó todo con su celular.

El video se viralizó en las redes, luego de que un grupo de chicos se peleara golpes de puño con los patovicas del local bailable.

La pelea comenzó en el interior del boliche, siguió en la vereda y terminó en plena calle adonde arrastraron a uno de los integrantes de la seguridad del complejo, que terminó terriblemente golpeado.

Así se ve como uno de los jóvenes lo pateó tremendamente en la cabeza, mientras el hombre quedó tirado en el piso.

Esta puede ser una de las pocas veces que vemos a los patovicas como las principales víctimas de una golpiza, cuando generalmente suele ser al revés.

La policía tuvo que arribar al lugar para separar la escaramuza que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo.

Luego de la pelea uno de los jóvenes fue aprendido por el personal de la comisaría segunda y aún permanece detenido, mientras que un hombre ingresó al hospital municipal con un traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento, aunque ya recibió el alta.