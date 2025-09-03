Una verdadera batalla campal entre mujeres se desarrolló en la localidad de González Catán a la vista de todos los vecinos.

En realidad, la pelea comenzó con dos mujeres quienes se agredieron mano a mano, pero luego otras chicas que se encontraban con ellas comenzaron a pelear también.

Uno de los asistentes grabó el video con su celular y lo publicó en las redes sociales donde se viralizó y generó una gran controversia.

Mientras las mujeres peleaban, las otras personas que allí se encontraban arengaban la situación y miraban como si se tratara de un espectáculo.

Estas imágenes de una sociedad violenta se repiten en los medios y las redes, Como por ejemplo la brutal pelea reciente de un grupo de jóvenes con patovicas a la salida de un boliche en la ciudad de Bahía Blanca.