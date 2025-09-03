Tremenda batalla entre mujeres en las calles de González Catán mientras el resto arengaba
Una feroz pelea entre mujeres se viralizó en las redes sociales después de que un grupo de chicas se peleara en medio de la calle, en la localidad bonaerense de González Catán. El resto de los asistentes arengaba y grababa con sus celulares los videos que luego se viralizaron.
Una verdadera batalla campal entre mujeres se desarrolló en la localidad de González Catán a la vista de todos los vecinos.
En realidad, la pelea comenzó con dos mujeres quienes se agredieron mano a mano, pero luego otras chicas que se encontraban con ellas comenzaron a pelear también.
Uno de los asistentes grabó el video con su celular y lo publicó en las redes sociales donde se viralizó y generó una gran controversia.
Mientras las mujeres peleaban, las otras personas que allí se encontraban arengaban la situación y miraban como si se tratara de un espectáculo.
Estas imágenes de una sociedad violenta se repiten en los medios y las redes, Como por ejemplo la brutal pelea reciente de un grupo de jóvenes con patovicas a la salida de un boliche en la ciudad de Bahía Blanca.