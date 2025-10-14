Una verdadera batalla campal se dio sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado, en la terminal de arribos nacionales del Aeroparque Jorge Newbery, entre taxistas y choferes de aplicaciones de transporte.

Tal como se ve en el video grabado por algunas personas que se encontraban en el lugar, los hombres de diferentes bandos se trenzaron en una pelea muy violenta a la vista de todos y a plena luz del día sobre la avenida que es muy transitada.

Según las primeras versiones, el detonante del conflicto fue el control del área para transportar a los pasajeros que llegan de los vuelos nacionales.

Mariano, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis (FNCT), denunció la desregulación del transporte de pasajeros desde los aeropuertos. De acuerdo al sistema vigente, los choferes de apps tienen "pick up points", al igual que los taxis históricamente.

Esto enfureció a los taxistas y habría sido la semilla para semejante batalla campal que se dio entre varias personas.