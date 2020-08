Cynthia García on Twitter

El intendente de la localidad santafesina de Avellaneda, Dionisio Scarpin, confirmó este miércoles que dio positivo de coronavirus, apenas dos días después de participar de la marcha anticuarentena, en donde hasta se lo vio sin tapaboca.

“El martes a la mañana tuve un pequeño malestar, al mediodía me hicieron el hisopado, y hace minutos me confirmaron que me dio positivo de COVID-19”, anunció Scarpin a través de un video que difundió por las redes sociales.

También llamó a “extremar las medidas de seguridad”, y explicó que quienes hayan tenido contacto con él, iban a ser llamados para control.