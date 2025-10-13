La apertura de una nueva oficina para tramitar la licencia de conducir promete agilizar uno de los trámites más frecuentes en todo el país. Con esta medida, se busca facilitar el acceso a los servicios viales, acortar tiempos de espera y acercar las gestiones a más personas.

Este tipo de iniciativas suele formar parte de estrategias más amplias para modernizar los procesos administrativos y mejorar la experiencia de los ciudadanos. Muchos conductores y futuros solicitantes de Coronel Suarez ya evalúan cómo este cambio puede simplificar sus trámites diarios.

Cómo es la nueva oficina para la licencia de conducir en Coronel Suárez

Con el propósito de ofrecer mayor comodidad y un servicio más eficiente a la comunidad, el intendente interino Mauro Moccero, junto a la Coordinadora General del área, Cintia Fuhr, y el secretario de Gobierno, Gastón Duarte, inauguraron oficialmente las nuevas oficinas de Licencias de Conducir e Inspección.

Durante la ceremonia, Moccero resaltó la relevancia de invertir en infraestructura pública que tenga un impacto directo en la vida diaria de los vecinos: "Mejorar los espacios donde los ciudadanos realizan sus trámites también significa elevar su calidad de vida. Queremos que cada persona que visite la Municipalidad, especialmente en las oficinas de Licencias e Inspección, reciba un servicio ágil, eficiente y en condiciones adecuadas", afirmó.

Las oficinas ya están en funcionamiento y abiertas a todos los habitantes de Coronel Suárez que necesiten tramitar su licencia de conducir, ubicadas en Belgrano 827, en el edificio que antes albergaba a COPRODESU.