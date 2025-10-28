Misiones está conmocionada por este tremendo accidente ocurrido en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14. Por allí transitaba un micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, que tuvo un desenlace fatal.

El vehículo se encontró con un auto que venía por la mano contraria a toda velocidad y lo colisionó, generando que el ómnibus cayera al arroyo Yazá.

Como resultado de este fatal accidente el conductor del automóvil perdió la vida al igual que otras ocho personas que viajaban en el micro, y además, hay una veintena de heridos, algunos de ellos de gravedad.

Si bien en un comienzo se analizó como posible causa del siniestro la presencia de neblina, ahora los investigadores también analizan un audio estremecedor que el conductor del Ford Focus, Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, envió minutos antes del accidente que se filtró en internet.

"Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo", se escucha decir a Gonzalo Ortiz en un mensaje de voz hallado en su celular.

Según confirmaron las primeras pericias de la policía local, Ortiz venía manejando alcoholizado al momento del choque.