Trabajadores de la empresa Cresta Roja realizaron una medida de fuerza en la planta II de la fábrica, ubicada en la localidad de Esteban Echeverría, en reclamo de la reincorporación de empleados despedidos cuando, según denunciaron, fueron reprimidos por fuerzas de Seguridad que estaban en el interior de la fábrica.

"Estábamos impidiendo que saliera un camión cuando efectivos del G.A.P, Infantería y la policía bonaerense nos reprimieron con balas de goma. Tenemos un compañero con el párpado cortado porque un proyectil le rompió los lentes y tres que se subieron al tanque de agua y amenazaban con quitarse la vida", dijo a Télam Carlos Stasiuk, vocero de los trabajadores.



La represión, que se prolongó durante aproximadamente media hora, entró en una suerte de impás, en el que los efectivos se replegaron y formaron frente al portón de la fábrica mientras los trabajadores intentaban convencer a los tres ex empleados que se subieron al tanque de agua que depongan su actitud.



"Estamos muy preocupados por la situación. Esto comenzó como un reclamo por los puestos de trabajo pero ahora ya fue tomando otro color. Estamos muy preocupados porque nuestros compañeros, que están arriba del tanque de agua, dijeron que están dispuestos a cualquier cosa. Algunos compañeros fueron a buscar a sus familias, esposas e hijos, para que traten de convencerlos de bajar", confió a Télam Stasiuk



Los trabajadores despedidos de Cresta Roja habían retomado hoy su plan de lucha realizando un bloqueo total en el ingreso de la planta.



Por la protesta, estaba parcialmente afectado el tránsito vehicular sobre la avenida Fair al 2800, y en uno de los accesos a la Autopista Ezeiza-Cañuelas, a la altura de El Jagüel, en el partido de Esteban Echeverría.



"Hemos mantenido nuestro plan de lucha durante el gobierno de (Mauricio) Macri en defensa de nuestros puestos de trabajo. Los desocupados de Cresta Roja estamos en condiciones de calle con hambre, es por eso de nuestros reclamos", dijo a Télam el vocero de los trabajadores.



En ese sentido Stasiuk recordó además que se realizaron reuniones con las nuevas autoridades de los gobierno nacional y provincial sin que hayan tenido "respuestas favorables a nuestros reclamos".



"Y hoy retomamos nuestro plan de lucha por la comida a nuestras familias, y el gobierno nos mandó la Policía Bonaerense para reprimirnos. Ya estamos cansados de las promesas incumplidas, no vamos a parar", afirmó el dirigente y advirtió que de no obtener soluciones "los cortes de tránsito se realizarán en forma total".