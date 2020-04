“Toda la República Argentina está peleada con la matemática.”— El Diario d Yrigoyen on Twitter Link El Diario d Yrigoyen on Twitter

Claramente la encuesta esta mal planteada. A la pregunta "es necesaria o no la cuarentena" no se podría contestar "sí, de acuerdo" o "no, es exagerado". Ya que esas respuestas no tienen correlación con la pregunta. Pero eso no sería lo mas grave sino que, según los propios resultados del canal habría contestado el 132% de las personas.