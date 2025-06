En el mapa de destinos soñados para empezar una nueva vida en Europa, algunos lugares comienzan a destacarse por su equilibrio entre calidad de vida, tranquilidad y posibilidades de integración. Uno de ellos, con apenas 300.000 habitantes, se convirtió en una opción cada vez más considerada por quienes desean Emigrar sin renunciar a los estándares europeos de seguridad y bienestar.

Este país, que no suele figurar entre los grandes protagonistas de la conversación migratoria, sorprende por sus políticas inclusivas, su baja tasa de criminalidad y el estilo de vida pausado. A diferencia de otras capitales sobrepobladas y costosas, aquí es posible vivir con comodidad, disfrutar de espacios verdes y acceder a servicios públicos eficientes.

Este es el país de Europa que recomiendan para emigrar por su seguridad

Ubicada en el extremo norte del Atlántico, Islandia lidera el Índice de Paz Global como la nación más segura del planeta. Aunque se caracteriza por su clima riguroso, inviernos con escasa luz solar y una población reducida, ofrece niveles de ingreso que figuran entre los más altos del continente europeo.

Islandia no solo destaca por su seguridad y calidad de vida, sino también por sus salarios elevados. Según el portal Average Salary Survey, el ingreso medio en el país ronda los u$s 60.000 anuales, lo que equivale a unos u$s 5.000 por mes. Sin embargo, estimaciones de la OCDE elevan ese promedio a u$s 73.000 al año, es decir, aproximadamente u$s 6.083 mensuales.

Además, los islandeses son conocidos por su cordialidad y hospitalidad hacia los extranjeros. Sin embargo, quienes deseen establecerse en el país deben atravesar una serie de procedimientos administrativos para conseguir la residencia legal o un permiso de trabajo.

Cuáles son los requisitos para emigrar a Islandia

Para quienes planean mudarse y trabajar en Islandia, es indispensable iniciar el proceso migratorio contactando a la embajada correspondiente. En el caso de los argentinos, los trámites vinculados a Islandia son canalizados a través de la Embajada de Noruega, ya que no hay representación diplomática islandesa directa en el país.

Si se cuenta con una oferta de trabajo formal, se debe presentar:

Formulario completo de solicitud.

Pasaporte extranjero con copia de todas sus páginas.

Copia del pasaporte argentino.

Certificación del empleo o contrato de trabajo.

Foto reciente (tamaño 3,5 x 4,5 cm).

Para quienes deseen establecer un emprendimiento en Islandia, se requiere: