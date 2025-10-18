Un hombre de 100 años se convirtió en protagonista de una historia que mezcla perseverancia y actualidad: logró renovar su licencia de conducir en Mendoza, demostrando que la edad no es necesariamente un límite para mantener ciertas actividades. Este hecho llamó la atención y generó interés sobre las normativas vigentes para conductores de avanzada edad.

En Argentina, las renovaciones de licencia incluyen evaluaciones médicas y psicofísicas que aumentan su frecuencia a medida que la edad avanza, buscando garantizar la seguridad vial sin impedir la movilidad de quienes aún pueden conducir con responsabilidad. La historia del centenario resalta cómo estas medidas buscan un equilibrio entre autonomía y prevención.

Cuál es la historia de Moisés Roitman, el hombre de 100 años que renovó su registro

Este lunes 13 de octubre, la Ciudad de Mendoza compartió una noticia que llamó la atención de todos: Moisés Roitman, un vecino muy conocido, renovó su licencia de conducir a sus 100 años de edad. Roitman es una figura destacada en la ciudad, ya que trabaja como cajero al mediodía en la farmacia de Sevilla, ubicada en el centro mendocino.

Según relató, conduce desde los 14 años, por lo que decidió solicitar un turno para actualizar su carné, trámite que completó este lunes. Moisés se presentó en la Municipalidad, donde rindió el examen correspondiente. Allí corroboraron que todo estaba en regla y se le otorgó la renovación de su licencia de conducir.

Cómo es la renovación de la licencia de conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, bajo la actual gestión del Gobierno Nacional, eliminó hace un tiempo los exámenes teóricos y prácticos que antes eran obligatorios para todos los mayores de 65 años.

"Se eliminó esa instancia obligatoria y ahora queda a criterio del centro o de la evaluación médica decidir si la persona debe rendir examen teórico o práctico; es una de las facultades que tiene el centro. También se amplió el plazo de vigencia de las licencias. En el caso de Moisés, lo que hicimos fue realizarle una evaluación de manejo y de cómo estaban sus reflejos y demás", explicó la encargada de Atención y Cercanía.