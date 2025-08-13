Juan Darthés fue condenado por la Justicia de Brasil a seis años de prisión con un régimen semi abierto, al ratificarse la pena por los cargos de abuso sexual contra Thelma Fardin. El veredicto se conoció el pasado 20 de marzo, sin embargo, el actor y sus abogados están elaborando estrategias para apelar el caso.

En medio de esta situación, se desataron todo tipo de comentarios en las redes sociales de parte de los odiadores de siempre.

Es por eso que Thelma Fardin se cansó y usó sus redes sociales para publicar un curioso video, donde responde a aquellos que se burlaron de lo que le ocurrió.