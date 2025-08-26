Este colectivero de la Línea 76 decidió grabar con su celular el momento espeluznante que tiene que vivir cada vez que pasa por el cementerio de Chacarita.

Tal como mostró el trabajador con su celular, el colectivo se encontraba completamente vacío al momento de pasar por el cementerio.

“Lo filmo para que me crean. El colectivo está vacío no hay nadie”, aseguró el hombre en el video que luego se hizo muy viral en las redes sociales donde causó un poco de escalofríos.

Fue en ese momento cuando se escuchó el timbre de descenso y el chofer lo mostró con su teléfono. La unidad se encontraba completamente vacía.

Creer o reventar.