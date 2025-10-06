Michelle Tamara Schmukler, una influencer, estaba jugando con su bebé de ocho meses en el patio cuando un vecino le empezó a gritar insultos antisemitas.

"Judía, judía, judía... ¡ahora encima tenés un hijo judío, qué asco!", le dijo este hombre que también había protagonizado un hecho similar tiempo atrás y que la mujer no denunció por miedo.

Pero el hecho no quedó en palabras, sino que la persona le arrojó un fierro que pasó cerca del bebé y por eso la mujer decidió hacer la denuncia.

Cuando llamaron a la Policía para denunciar semejante agresión antisemita, la respuesta que supuestamente les dieron fue de no creer: "La recomendación es mudarse".

De todas maneras el fiscal que atendió la causa recomendó otorgarle un botón de pánico y además seguridad en la vivienda, para que se encuentren más aliviados hasta resolver la situación del violento.

La mujer publicó un video donde contó que tiene miedo por sus hijos porque el agresor vive en su mismo edificio. "Realmente no sabemos a quién acudir", concluyeron.