Terrible accidente: un auto perdió el control y atropelló a dos nenas que estaban en la vereda
Dos nenas de 7 y 11 años fueron arrolladas por un vehículo que perdió el control y terminó arriba de la vereda en la localidad de González Catán. Según el conductor se había quedado sin frenos, y por eso atropelló a las nenas que esperaban a su mamá frente a la parada del colectivo. Las cámaras de seguridad grabaron el impactante video del momento del accidente.
Un tremendo accidente ocurrió en la intersección de Simón Pérez y Libres, en el partido de González Catán, cuando este auto perdió el control y se subió a la vereda.
Allí se encontraban dos nenas de 7 y 11 años que estaban sentadas contra una pared esperando a su mamá a la salida del colegio, frente a una parada de colectivos.
Fue en ese momento que un Polo gris, conducido por Bautista Quiroga (19) subió repentinamente a la vereda e impactó contra las víctimas.
El tremendo accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda, mientras un bombero voluntario que se encontraba en el lugar pudo asistir rápidamente a la pequeña que resultó más golpeada.
El conductor también se bajó y adujo que se había quedado sin frenos, lo que será corroborado o no con las pericias ya ordenadas por el fiscal Fernando Garate, de la UFI Descentralizada N° 1 de Laferrere.
Las menores fueron derivadas en ambulancia al hospital Simplemente Evita, en donde recibieron las curaciones de rigor bajo un diagnóstico de politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.