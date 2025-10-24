Un tremendo accidente ocurrió en la intersección de Simón Pérez y Libres, en el partido de González Catán, cuando este auto perdió el control y se subió a la vereda.

Allí se encontraban dos nenas de 7 y 11 años que estaban sentadas contra una pared esperando a su mamá a la salida del colegio, frente a una parada de colectivos.

Fue en ese momento que un Polo gris, conducido por Bautista Quiroga (19) subió repentinamente a la vereda e impactó contra las víctimas.

El tremendo accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda, mientras un bombero voluntario que se encontraba en el lugar pudo asistir rápidamente a la pequeña que resultó más golpeada.

El conductor también se bajó y adujo que se había quedado sin frenos, lo que será corroborado o no con las pericias ya ordenadas por el fiscal Fernando Garate, de la UFI Descentralizada N° 1 de Laferrere.

Las menores fueron derivadas en ambulancia al hospital Simplemente Evita, en donde recibieron las curaciones de rigor bajo un diagnóstico de politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.