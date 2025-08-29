Una imagen tremenda y muy propia del gobierno de Milei y Bullrich se vio en plena avenida General Paz, a la altura de Liniers.

Allí un policía de civil se bajó de su automóvil, en el que circulaba junto a su pareja, detuvo a otro auto que viajaba por la misma vía y, sin identificarse, les apuntó directamente con su arma reglamentaria.

La tremenda escena fue grabada por un motoquero que pasaba por el lugar y decidió capturar con su celular la secuencia que parecía inverosímil.

Al parecer, el agente había sospechado de los ocupantes del vehículo que eran un grupo de adolescentes y por eso decidió detenerlos de una manera muy violenta.

Luego, a través del propio Ministerio de Seguridad, se excusó con que el auto estaba realizando maniobras imprudentes y acercándose mucho a dos motos.

La Policía de la Ciudad indicó que los hombres que fueron interceptados por el agente tenían 4,5 millones de pesos en su poder. Al ser consultados por la cifra, explicaron que era para comprar un vehículo.