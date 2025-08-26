Terrible por donde se lo mire. Este hombre grabó con su celular a su hijo de 9 años mientras lo obligaba a fumar marihuana.

Las tremendas imágenes fueron capturadas en la casa de este animal en la localidad de Lomas de Zamora, donde el imputado, de 44 años, obligaba al nene a fumar un porro mientras lo filmaba.

El hombre fue capturado en su casa de la localidad de Parque Barón, donde la Policía encontró cocaína, marihuana, armas y hasta un auto robado.

Los policías secuestraron dos chalecos antibalas, 69 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, un revólver calibre 32, una pistola calibre 32, tres pistolas de utilería y 26 cartuchos.