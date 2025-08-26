Está detenido
Terrible: obligó a su hijo de 9 años a fumar marihuana, lo grabó y lo envió a sus amigos
Un video completamente indignante se viralizó en las redes después de que un hombre obligara a su hijo de tan solo 9 años a fumar marihuana y enviara el video a sus amigos. Fueron justamente ellos quienes lo denunciaron ante la policía y ya fue detenido.
Terrible por donde se lo mire. Este hombre grabó con su celular a su hijo de 9 años mientras lo obligaba a fumar marihuana.
Las tremendas imágenes fueron capturadas en la casa de este animal en la localidad de Lomas de Zamora, donde el imputado, de 44 años, obligaba al nene a fumar un porro mientras lo filmaba.
El hombre fue capturado en su casa de la localidad de Parque Barón, donde la Policía encontró cocaína, marihuana, armas y hasta un auto robado.
Los policías secuestraron dos chalecos antibalas, 69 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, un revólver calibre 32, una pistola calibre 32, tres pistolas de utilería y 26 cartuchos.