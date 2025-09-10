Una alumna ingresó armada a una escuela de Mendoza y las imágenes causan conmoción en todo el país, ya que literalmente entró a los tiros al establecimiento educativo.

La joven de 14 años que cursa el segundo año de la secundaria fue grabada mientras entraba al colegio con el arma reglamentaria del padre, que es policía.

Luego de ingresar a la institución, la joven efectuó dos disparos y -según informaciones- había dicho: "Voy a matar a la seño Raquel".

Luego de disparar adentro del aula, tanto los alumnos como los maestros salieron corriendo del lugar y no se registró ningún herido.

La estudiante se encuentra ahora atrincherada adentro de la escuela, mientras la policía local y provincial rodea el colegio para negociar con la joven.

Lamentablemente, esta imagen no resulta extraña en una Argentina donde el propio presidente tiene un discurso a favor de las armas de fuego, y donde el Gobierno busca eliminar las reglamentaciones.