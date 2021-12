Tenembaum calificó de pelotudo al juez Lijo por allanar la casa de una mujer que fabricaba aceite de cannabis

Por la enfermedad que sufre Edith fabrica su propio aceite de cannabis medicinal para combatir las dolencias de la enfermedad pero ahora y gracias a la impericia o falta de conocimiento de la ley sufrió un violento allanamiento en su domicilio y ahora enfrenta una causa federal por narcotráfico.

Edith contó lo sucedido en primera persona: “El miércoles salí a caminar un rato, cuando volví vi un camión de Prefectura Naval que decía narcotráfico. Llegué corriendo pensando que había pasado algo, pero me hicieron entrar a la fuerza apuntada por personal armado”, contó la odontóloga.

Y continuó: “Era todo muy hollywoodense. Atrás mío se pusieron tres efectivos con itacas, me sacaron el celular y me leyeron un acta de una denuncia penal por narcotráfico. Me preguntaron si tenía elementos para el corte de marihuana para comercialización”.

“Yo dije que era cultivadora medicinal porque tengo fibromialgia, investigo y ayudo a mucha gente. Conté que hago muchos cursos pero me hicieron callar la boca, sacaron fotos con el botín y se llevaron todo. No me dejaron ni un gotero para uso personal”, lamentó la mujer.

Pero además: “Se llevaron dólares que tenía en un cajón y me hicieron firmar un acta de la que ni siquiera tengo una copia. Todavía no me devolvieron nada, ni siquiera el celular”.

Luego del procedimiento en Gonnet, la odontóloga platense fue llevada a Capital Federal, ya que su causa quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py.

“Me hicieron desnudar y me revisaron partes íntimas dos médicos. Cuando me ingresaron a la guardia de Prefectura Naval. No me dejaron tomar mi medicina. Yo pedía hablar con el juez pero no me dejaron. Ahora tuve que designar un abogado en Capital”.

La causa por infracción a la Ley 23.737 se inició a partir de una “denuncia anónima”. Cuenta con la intervención del Juzgado Federal Nº4 a cargo de Ariel Oscar Lijo, secretaría 7, Comodoro Py, a cargo del Dr. Diego Alejandro Arce.

Tanto Arce como el mismísimo Lijo recibieron su parecer de parte de Ernesto Tenembaum que aseguró que son ignorantes, brutos, salvajes y hasta pelotudos.