El Día de la Madre se acerca, y para muchos esta fecha es la oportunidad perfecta para romper la rutina y regalar momentos de relax, buen comer y conexión con la naturaleza. Lo que antes podía ser una salida sencilla, hoy tiende a convertirse en Escapadas completas: spas, destinos naturales y experiencias gastronómicas son las estrellas del plan ideal.

En diferentes regiones del país ya se promocionan propuestas que combinan descanso, paisajes y sabores locales. Con estas opciones, las escapadas para el Día de la Madre se reinventan: Es el momento de elegir el plan que mejor aporte sensaciones y disfrute.

Cuáles son las escapadas ideales para hacer en el día de la madre

Termas de Río Hondo

A unos 1.100 kilómetros del Obelisco, en la provincia de Santiago del Estero, se encuentra uno de los destinos más elegidos para quienes buscan descanso y bienestar: las Termas de Río Hondo. Este enclave del norte argentino combina aguas termales naturales, circuitos de spa y un ambiente sereno, ideal para desconectarse del ritmo urbano.

Cinco actividades imperdibles:

Circuitos termales y masajes relajantes.

Caminatas al aire libre.

Visita al Museo del Automóvil.

Cena show con música folclórica.

Descanso en piletas climatizadas.

Mendoza

Rodeada de paisajes de montaña y reconocida por su cultura vitivinícola, Mendoza es un clásico del turismo argentino. A más de 1.000 km de Buenos Aires, propone una experiencia que combina vino, gastronomía gourmet y relax entre viñedos, perfecta para una escapada distinta.

Cinco actividades recomendadas:

Degustaciones en bodegas familiares.

Almuerzo entre viñas con menú maridado.

Paseo por el Parque General San Martín.

Día de spa con vinoterapia y masajes.

Recorrida por ferias y mercados regionales.

Tigre y el Delta

A solo 30 kilómetros del Obelisco, Tigre se presenta como una escapada cercana y accesible, ideal para quienes quieren cambiar de aire sin alejarse demasiado. Su entorno natural, sus islas y canales, y su oferta gastronómica y cultural lo convierten en un plan perfecto para disfrutar en pareja, familia o con amigos.

Cinco actividades para vivir la experiencia: