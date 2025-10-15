Spa, gastronomía y destinos naturales: estas son las mejores escapadas para el día de la madre
Lejos de ser solo una salida de una tarde, se transforman en experiencias pensadas para crear recuerdos duraderos.
El Día de la Madre se acerca, y para muchos esta fecha es la oportunidad perfecta para romper la rutina y regalar momentos de relax, buen comer y conexión con la naturaleza. Lo que antes podía ser una salida sencilla, hoy tiende a convertirse en Escapadas completas: spas, destinos naturales y experiencias gastronómicas son las estrellas del plan ideal.
En diferentes regiones del país ya se promocionan propuestas que combinan descanso, paisajes y sabores locales. Con estas opciones, las escapadas para el Día de la Madre se reinventan: Es el momento de elegir el plan que mejor aporte sensaciones y disfrute.
Cuáles son las escapadas ideales para hacer en el día de la madre
Termas de Río Hondo
A unos 1.100 kilómetros del Obelisco, en la provincia de Santiago del Estero, se encuentra uno de los destinos más elegidos para quienes buscan descanso y bienestar: las Termas de Río Hondo. Este enclave del norte argentino combina aguas termales naturales, circuitos de spa y un ambiente sereno, ideal para desconectarse del ritmo urbano.
Cinco actividades imperdibles:
- Circuitos termales y masajes relajantes.
- Caminatas al aire libre.
- Visita al Museo del Automóvil.
- Cena show con música folclórica.
- Descanso en piletas climatizadas.
Mendoza
Rodeada de paisajes de montaña y reconocida por su cultura vitivinícola, Mendoza es un clásico del turismo argentino. A más de 1.000 km de Buenos Aires, propone una experiencia que combina vino, gastronomía gourmet y relax entre viñedos, perfecta para una escapada distinta.
Cinco actividades recomendadas:
- Degustaciones en bodegas familiares.
- Almuerzo entre viñas con menú maridado.
- Paseo por el Parque General San Martín.
- Día de spa con vinoterapia y masajes.
- Recorrida por ferias y mercados regionales.
Tigre y el Delta
A solo 30 kilómetros del Obelisco, Tigre se presenta como una escapada cercana y accesible, ideal para quienes quieren cambiar de aire sin alejarse demasiado. Su entorno natural, sus islas y canales, y su oferta gastronómica y cultural lo convierten en un plan perfecto para disfrutar en pareja, familia o con amigos.
Cinco actividades para vivir la experiencia:
- Navegar por los ríos del Delta.
- Almorzar frente al río en Puerto de Frutos.
- Visitar el Museo de Arte de Tigre.
- Relajarse en un spa isleño.
- Comprar artesanías y productos locales.