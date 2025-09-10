El insólito robo ocurrió en pleno centro de la ciudad de Mendoza, en una vinería ubicada en las calles Perú y Colón.

Allí tres hombres ingresaron al comercio con la supuesta intenciones de consultar por un producto. Uno de ellos aparentaba ser una persona con discapacidad y empezó a deambular por el lugar.

Mientras sus secuaces preguntaban al empleado por diferentes vinos, el hombre que se había hecho pasar por una persona con discapacidad se salió con la suya.

En un momento de distracción, el hombre -que demostró ser un gran actor- ingresó a la zona donde se encontraba la caja y extrajo dinero de la misma.

El robo había salido perfecto salgo por un pequeño detalle, las cámaras de seguridad grabaron toda la jugarreta y fueron denunciados.