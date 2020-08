La relación entre Silvia Martínez Cassina y Canal 13 parece no tener retorno. Es que luego de ser desplazada de la conducción del noticiero por su labor sindical, la periodista cuenta, cada vez que puede, el maltrato que sufren los trabajadores de la empresa.

Sin dar nombres Silvia contó que ha visto a “excelentes profesionales que se capacitan por su cuenta en política, género, policiales o justicia y el castigo es no mandarlos a cubrir esos temas”. “Cuando se debate la ley del aborto, a la periodista especializada la mandan la drama de la línea 60; al acreditado en la Casa Rosada y el Congreso lo mandan a hacer policiales; al experto en policiales, que conducía Cámara del Crimen, lo sacan de esas notas”.

Esta práctica parece ser bastante habitual en el canal y en toda la empresa por lo que la periodista no dudó en decir que hay algo muy patológico en ese comportamiento.

Silvia Martinez Cassina by Grupo Octubre

Durante la entrevista también contó un enfrentamiento que tuvo con Sergio Lapegüe quién, después de una publicación suya donde se quejaba de que no le daban espacio a las mujeres en las publicidades, tuvo un fuerte cambio de actitud hacia ella.

El cruce con Lapegüe ocurrió meses atrás, cuando el periodista comenzó a hacer un “pase” junto a Ángel de Brito, que conduce el programa anterior. “Después del pase, Sergio se acercaba a la mesa y nos saludaba a una columnista y a mí, diciendo ‘hola, chicas’”.

La periodista contó que le consultó por qué se había cambiado su actitud hacia ella y Lapegüe le respondió de mal modo: “Yo acato órdenes, no tengo por qué avisarte de los cambios porque no soy tu jefe”. Cassina no dudó en retrucarle: “No, pero sos mi compañero”.