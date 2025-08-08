Aunque el receso invernal ya es parte del pasado, cualquier fin de semana puede transformarse en la oportunidad perfecta para una pequeña aventura y realizar una corta escapada. A veces, solo hace falta recorrer unos pocos kilómetros para despejar la mente, renovar energías y regresar con otra perspectiva.

Y si el trayecto incluye paisajes serranos, sabores locales y rincones cargados de historia y cultura, la experiencia se vuelve aún más atractiva.

Cuáles son las dos escapadas de Buenos Aires que combinan sierras y gastronomía

La Ruta Nacional 226, que se extiende por más de 600 kilómetros, recorre la provincia de Buenos Aires conectando pueblos, estancias y destinos que asombran por su encanto. Es perfecta para una escapada breve pero llena de experiencias, donde lo cotidiano se transforma en algo excepcional. Dos lugares se destacan para una escapada digna de realizar:

Tandil

Con paisajes para recorrer y senderos que motivan Tandil no requiere mucha presentación. Es un destino disfrutable durante todo el año, pero en esta época de clima templado ofrece una magia especial. El Camino de los Pioneros es un tesoro: un recorrido de más de tres kilómetros entre sierras, fuentes naturales y miradores que regalan panorámicas impresionantes. Ideal para paseos pausados o salidas en bicicleta.

La gastronomía local de Tandil es un clásico reconocido: salames, quesos artesanales, miel, cerveza artesanal y, últimamente, vino de producción regional. La bodega Cordón Blanco abre sus puertas diariamente para que los visitantes conozcan sus viñedos y degusten varietales como cabernet franc o syrah, acompañados por la explicación de enólogos apasionados.

A pocos kilómetros del centro, el Pueblo Turístico Gardey mantiene un ritmo tranquilo y genuino. Con poco más de 600 habitantes, propone un turismo cercano y comunitario, y el Almacén Vulcano se ha convertido en un ícono imperdible del lugar.

Balcarce

De Fangio a la arquitectura rural moderna Balcarce deslumbra por su combinación de historia, naturaleza y arquitectura singular. Cuna de Juan Manuel Fangio, también alberga varias creaciones del arquitecto Francisco Salamone, quien dejó su huella en obras monumentales como el Cementerio Municipal y el antiguo Matadero, hoy transformado en el Centro Cultural Salamone.

La Plaza Libertad, rodeada por tilos y faroles antiguos, es el pulmón verde de la ciudad, perfecto para relajarse con unos mates tras recorrer sus alrededores. Además, la laguna La Brava, ubicada a pocos minutos en automóvil, es un espejo de agua rodeado de sierras bajas que invita a actividades náuticas, caminatas por senderos y pesca deportiva.