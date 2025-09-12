Las prendas de uso cotidiano también pueden transformarse en objetos útiles cuando dejan de cumplir su función original. En ese sentido, las medias que se rompen o se desgastan suelen terminar en la basura, aunque existen formas creativas y prácticas de darles una segunda vida a través del reciclaje.

El interés por el reciclaje textil crece cada vez más, en línea con la búsqueda de reducir residuos y aprovechar al máximo lo que tenemos en casa. En este caso, se trata de un tipo particular de medias que puede reutilizarse con facilidad: Las medias de nailon.

Cómo reciclar las medias de nailon que se te hayan roto

Con un poco de ingenio, este accesorio de vestidor puede transformarse en un aliado práctico para la limpieza diaria, evitando incluso la necesidad de usar aspiradora en ciertos casos.

El secreto está en aprovechar la electricidad estática del nailon, un material que, al frotarse contra el piso, atrae polvo, pelusas y pelos de mascotas con facilidad. Solo basta envolver una media en el cabezal de la escoba o la mopa para potenciar su eficacia.

De esta manera, barrer deja de ser una tarea tediosa que exige varias pasadas: el truco permite recoger la suciedad en menos tiempo y con resultados más prolijos, especialmente en esos rincones difíciles de alcanzar.