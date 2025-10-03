El reciclaje textil gana cada vez más espacio como una alternativa creativa y sustentable para dar nueva vida a prendas en desuso. Una simple polera olvidada en el placard puede transformarse en un objeto totalmente distinto, práctico y con estilo propio.

La tendencia del hazlo tú mismo impulsa a muchas personas a explorar ideas originales para reutilizar la ropa, evitando que termine en la basura y reduciendo el impacto ambiental. En este caso, el reaprovechamiento de una polera no solo ayuda al planeta, sino que también brinda la posibilidad de crear un accesorio único que se adapta a distintos estilos y necesidades.

Cómo podés reciclar una polera y convertirlo en un accesorio único

La creatividad en redes sociales no tiene límites, y esta vez una usuaria de TikTok, identificada como @bren.diusa, compartió un truco de moda sustentable para dar nueva vida a una prenda en desuso. Su propuesta consiste en transformar una polera vieja en una práctica capucha, ideal para complementar cualquier look y protegerse del frío.

El procedimiento es sencillo y solo requiere algunos elementos básicos de costura, como tijeras, hilo y aguja. La clave está en utilizar un buzo con capucha como molde, alinearlo con la polera y realizar los cortes necesarios para darle forma.

Luego, con paciencia, se cosen los bordes y se ajustan los detalles que convierten la tela en una pieza totalmente nueva.

El resultado es una capucha funcional y versátil, con la posibilidad de añadir un cordón para mayor comodidad. Una alternativa casera que combina reciclaje, ahorro y estilo, demostrando que las tendencias también pueden surgir desde la reutilización de lo que ya tenemos en casa.