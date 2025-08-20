Mantener la licencia de conducir al día es un aspecto clave para quienes circulan habitualmente por las calles de la ciudad. Sin la información adecuada, algunos conductores podrían enfrentar complicaciones legales que afectan su movilidad.

El sistema de control de infracciones establece límites que buscan promover la seguridad vial y la responsabilidad al volante. Estar informado sobre ellos permite a los conductores anticiparse a posibles restricciones.

Cuál es el límite de infracciones que te puede hacer perder la licencia de conducir

En la Ciudad de Buenos Aires, cada conductor inicia con 20 puntos en su licencia de conducir.

Si las infracciones de tránsito acumulan puntos hasta llegar a cero, se produce la inhabilitación del registro.

Por cuánto tiempo te pueden suspender la licencia de conducir

La suspensión de la licencia puede ser temporal, determinada por el Control Administrativo de Faltas, y su duración va desde 60 días hasta 5 años, según la gravedad y cantidad de infracciones cometidas.

La inhabilitación de la licencia de conducir en CABA varía según la cantidad de veces que un conductor llega a cero puntos: