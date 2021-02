Este mediodía, decenas de familiares expresaron su angustia ante la falta de respuesta a los femicidios que se siguen sucediendo.

"Venimos a pedir justicia, lamentablemente tenemos que seguir luchando para eso", dijo en diálogo con Télam Alfredo Soggiu, padre de Carla, joven que murió en diciembre de 2019, tras los golpes de su novio.

"Necesitamos que nos reciba el Presidente, que escuche nuestro testimonio, esta lamentable experiencia que nos tocó atravesar para que entienda por qué hay que cambiar el foco. Las cosas no funcionan, no sólo hay que actuar cuando hay un femicidio, hay que enfocarse en la prevención para que no siga pasando", agregó el hombre.

Durante un breve acto, los familiares recordaron a las víctimas y describieron el estado de las causas judiciales.

Para el cierre, el actor Tomás Fonzi leyó un listado con los nombres de todas las mujeres asesinadas en lo que va del año y finalizó con un pedido al unísono de todos los presentes: "Ni una más".