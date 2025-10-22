Según el tipo de vehículo: cada cuánto debés hacer la VTV en Buenos Aires
Conocer cada cuánto corresponde hacerla según la categoría del vehículo es fundamental para evitar sanciones y mantener la documentación al día.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles más importantes para garantizar la seguridad en las calles de Buenos Aires, ya que evalúa el estado general de los autos, motos y otros vehículos. Sin embargo, no todos deben realizarla con la misma frecuencia: los plazos dependen del tipo de rodado y de su antigüedad.
Esta revisión obligatoria busca detectar fallas mecánicas, verificar las emisiones contaminantes y asegurar que cada vehículo circule en condiciones óptimas. Entonces, entender cómo funciona este calendario de revisiones permite a los conductores planificar con tiempo y garantizar un tránsito más seguro para todos.
Cuándo debés hacer la VTV según tu vehículo
Estos son los plazos oficiales establecidos en la Provincia de Buenos Aires para cumplir con la VTV, de acuerdo con el tipo y antigüedad del vehículo:
Motocicletas
- Hasta un año: Exento.
- A partir del año: Verificación anual.
Vehículos particulares (hasta 9 plazas)
- Hasta 2 años: Exento.
- Desde los 2 años: Verificación anual.
Vehículos de servicio público
- Capacidad hasta 9 plazas: Hasta un año: Exento. De 1 a 4 años: Anual. Desde los 4 años: Semestral.
- Capacidad de más de 10 plazas (incluye transporte escolar): Hasta 6 meses: Exento. De 6 meses a 2 años: Anual. Desde los 2 años: Semestral.
Vehículos de servicio privado (10 o más plazas)
- Hasta 6 meses: Exento.
- De 6 meses a 2 años: Anual.
- Desde los 2 años: Semestral.
Vehículos y conjuntos de vehículos de carga
- Hasta un año: Exento.
- De 1 a 20 años: Anual.
- Desde los 20 años: Semestral.
Tractores
- Hasta 3 años: Exento.
- Desde los 3 años: Anual.
Vehículos especiales
- Escuelas de conductores y alquiler: Hasta 1 año: Exento. De 1 a 5 años: Anual. Desde los 5 años: Semestral.
- Ambulancias: Hasta 1 año: Exento. Desde 1 año: Semestral.
- Casas rodantes acopladas: Desde 1 año: Anual.
- Maquinaria autopropulsada: Hasta 3 años: Exento. Desde 3 años: Anual.
Qué costo tiene la VTV
Los costos para realizar la VTV varían según la jurisdicción y el tipo de vehículo. En la Provincia de Buenos Aires, los valores actualizados del trámite con IVA incluido son:
- Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35
- Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52
- Motovehículos de más de 600 cc: $63.712,70
- Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $79.640,87
- Vehículos Pesados más de 2.500 kg: $143.353,57
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
- Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.676,79