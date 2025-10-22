La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles más importantes para garantizar la seguridad en las calles de Buenos Aires, ya que evalúa el estado general de los autos, motos y otros vehículos. Sin embargo, no todos deben realizarla con la misma frecuencia: los plazos dependen del tipo de rodado y de su antigüedad.

Esta revisión obligatoria busca detectar fallas mecánicas, verificar las emisiones contaminantes y asegurar que cada vehículo circule en condiciones óptimas. Entonces, entender cómo funciona este calendario de revisiones permite a los conductores planificar con tiempo y garantizar un tránsito más seguro para todos.

Cuándo debés hacer la VTV según tu vehículo

Estos son los plazos oficiales establecidos en la Provincia de Buenos Aires para cumplir con la VTV, de acuerdo con el tipo y antigüedad del vehículo:

Motocicletas

Hasta un año: Exento.

A partir del año: Verificación anual.

Vehículos particulares (hasta 9 plazas)

Hasta 2 años: Exento.

Desde los 2 años: Verificación anual.

Vehículos de servicio público

Capacidad hasta 9 plazas: Hasta un año: Exento. De 1 a 4 años: Anual. Desde los 4 años: Semestral.

Capacidad de más de 10 plazas (incluye transporte escolar): Hasta 6 meses: Exento. De 6 meses a 2 años: Anual. Desde los 2 años: Semestral.

Vehículos de servicio privado (10 o más plazas)

Hasta 6 meses: Exento.

De 6 meses a 2 años: Anual.

Desde los 2 años: Semestral.

Vehículos y conjuntos de vehículos de carga

Hasta un año: Exento.

De 1 a 20 años: Anual.

Desde los 20 años: Semestral.

Tractores

Hasta 3 años: Exento.

Desde los 3 años: Anual.

Vehículos especiales

Escuelas de conductores y alquiler: Hasta 1 año: Exento. De 1 a 5 años: Anual. Desde los 5 años: Semestral.

Ambulancias: Hasta 1 año: Exento. Desde 1 año: Semestral.

Casas rodantes acopladas: Desde 1 año: Anual.

Maquinaria autopropulsada: Hasta 3 años: Exento. Desde 3 años: Anual.

Qué costo tiene la VTV

Los costos para realizar la VTV varían según la jurisdicción y el tipo de vehículo. En la Provincia de Buenos Aires, los valores actualizados del trámite con IVA incluido son: