El hombre del buzo Racing se llama Lucas Balbi, hombre de la provincia de Buenos Aires con campos en Salta. "¡¿A quién saludás, pedazo de garca?! ¡¿A quién saludás?!", le recrimina Balbi a Casanovas, el estafador apenas lo ve ingresar al restaurante en la localidad de Las Lajitas.

A Balbi, el mozo y varios comensales intentan tranquilizarlo pero retruca: "¿Sabés quién es este?", les dice y vuelve a golpearlo. "¿Qué hacés cagando a los productores acá? ¡La concha de tu madre! ¿Sabés lo que nos cuesta a nosotros, hijo de puta, sembrar y ganar el peso? ¡La concha de tu madre!", grita y lo invita a pelear afuera al grito de "¡Ladrón, ladrón! ¡Ladrón de mierda!".

Y cuando Casanovas pide piedad y dice no querer pelear, Balbi sube la apuesta: "¡Tenés que pagar, hijo de puta!".

La estafa

En 2019, unas 70 familias realizaron una protesta frente al exclusivo country Mirasoles, en Funes, donde vivía el estafador Casanovas, cerealero que enfrenta varias causas judiciales en Rosario debido a estafas por una suma cercana a los 4.000.000 de dólares.

En tanto en Salta, la Justicia lo investiga por haber intentado realizar las mismas maniobras fraudulentas a empresarios del transporte de cereales. Según las denuncias, Casanovas los había contratado para transportar la cosecha, pero nunca les pagó.

El prontuario de Casanovas

Según medios rosarinos, Casanovas le debe a Balbi cerca de 2 millones de pesos, hace un tiempo propuso pagar a sus acreedores en efectivo y el resto en cuotas actualizadas a baja tasa de interés.

Además de Cereales del Sur, Casanovas tuvo problemas con el Fideicomiso Ganadero Norte, dedicado al engorde de ganado, y con agencias de bolsa radicadas en Rosario. Estiman que, en total, la deuda asciende a los 1.000 millones de pesos, en valores de 2019.

Amenazas

Balbi, productor agropecuario, se grabó rompiendo la sede de la financiera en Salta, ya que tras la viralización del video en el que golpeó a Casanovas, dijo haber recibido amenazas de muerte.



"Bueno, Casanovas. Hoy me mandaste amenazas de muerte, después de que cobraste como cagón que sos. Me llamaron varias veces, (diciendo) que me iban a matar porque te cagué a trompadas. Pero te cagué a trompadas porque sos un cagador, ¿ok?", dice Balbi mientras filma el frente de la sede de Cerealera del Sur.

Y advierte en el video: “Te voy a cagar a trompadas cuando te vuelva a ver. Ahora te rompo la oficina. Mirá cómo te quedó la oficina, pajarito. Mirá, seguí amenazándome de muerte, forro. ¡Forro! ¡Garca!”.