Si bien el regreso de los vuelos de cabotaje estaba previsto para el 15 de julio, el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció este martes que, en el marco de la disparada de casos de coronavirus, se postergará la reanudación de la actividad aeronáutica comercial.

"Hay conectividad de vuelos especiales a algunas provincias, eso va a ir incrementándose a medida que las actividades de las provincias vayan aumentando", dijo el ministro en declaraciones radiales, y agregó que "el protocolo está listo, íbamos a implementarlo a mediados de julio, pero por la cantidad de casos lo postergamos un tiempo".

A su vez, el ministro señaló que estaban "trabajando con Aerolíneas Argentinas en un protocolo, el cual ya está listo, para vuelos de cabotaje e internacionales", pero que no podrán ponerlo en funcionamiento por el momento, ya que no se puede garantizar “que no se transporte el virus desde Buenos Aires hacia otras provincias”.

"De todas maneras, hay conectividad entre provincias, hay vuelos especiales, en algunos lugares hay regular por ejemplo semanal con Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, pero son pedidos de cada gobernador", completó el funcionario.