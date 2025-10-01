En la provincia de Buenos Aires se anunció una medida que impacta directamente en los conductores: la extensión del uso del certificado de trámite para la licencia de conducir. La disposición busca dar una respuesta a una situación puntual y afecta a miles de personas que se encuentran en proceso de renovación o emisión del registro.

El certificado funciona como un documento provisorio que permite manejar de forma legal hasta que se complete el trámite definitivo. La decisión de extender su vigencia despertó interrogantes sobre los plazos, las causas y la organización del sistema, generando interés en la comunidad automovilista.

Qué sucede con la licencia de conducir en Buenos Aires y qué medida se tomó

El Ministerio de Transporte bonaerense adoptó una medida excepcional que impacta en miles de conductores de la provincia. La decisión apunta a dar respuesta a la demora en la entrega de las licencias plásticas y garantizar que quienes hayan cumplido con el trámite no vean afectada su circulación.

El documento clave en este contexto es el Certificado de Trámite Aprobado, que se entrega tras finalizar el proceso de renovación u obtención de la licencia de conducir. Con la prórroga anunciada, este papel se mantendrá vigente hasta el 30 de noviembre, extendiendo así su uso como respaldo legal.

Además, la disposición contempla que el certificado tenga validez equivalente a la licencia digital disponible en Mi Argentina. De esta manera, mientras se normaliza la provisión de plásticos por parte de la ANSV, los bonaerenses podrán circular portando cualquiera de estas dos opciones con plena validez legal.