Un festejo por el Día del niño terminó en violencia. Dos mujeres se agarraron a piñas en la localidad santafesina de San José del Rincón, mientras festejaban junto a los niños.

La pelea se desarrolló frente a cientos de personas que disfrutaban de la jornada durante la tarde del domingo, en la plaza central frente a la municipalidad local.

La magnitud de la gresca fue tan grande, que cuando se acercaron efectivos de policía también resultaron heridos en el revoleo de golpes.

Las involucradas en el hecho fueron identificadas y trasladadas para su atención médica. Según el parte policial, se registraron siete víctimas con lesiones leves.