El Chapu Martínez está en Qatar adonde viajó para disfrutar del mundial gracias al fruto de su trabajo. Pero por su sola presencia en el estadio durante el partido que Argentina perdió con Arabia Saudita las redes lo tildaron de mufa.

Hasta ahí no dejaba de ser una “broma” pero el influencer recibió amenazas de muerte contra el, su esposa y su hijo Benjamín y eso lo desbordó.

Otros influencers salieron a bancarlo y parar la pelota que ya había crecido demasiado pero Sandra Broghi, claramente desconociendo lo que había pasado o demostrando la clase de persona que es, salió a sugerir que si no le gustaba se volviera.

El Chapu recogió el guante y poniendo el video en las redes le contestó de esta manera:

LO QUE NO ES SERIO SOS VOS @sandraborghiok PORQUE SOS UN MAMARRACHO NO SOLO COMO PERIODISTA SINO COMO COMUNICADORA PARA TANTA GENTE, EN NINGÚN MOMENTO TOMASTE CON SERIEDAD LAS AMENAZAS DE MUERTE QUE ESTOY SUFRIENDO YO, MI HIJO Y MI FAMILIA. TU SOBERBIA IMPONENTE, NINGUNEAR E INTERRUMPIR A TUS COMPAÑEROS DEMUESTRA CÓMO LO ÚNICO QUE TE IMPORTA ES EL RATING Y NO LO HUMANO, TENES UNA FALTA DE SENSIBILIDAD TERRIBLE, Y ESO QUE TENES HIJOS, SOS UN DINOSAURIO MÁS DE LA TV Y ME AVERGÜENZA QUE HAYA GENTE COMO VOS TRABAJANDO EN MEDIOS QUE NI SIQUIERA SE INFORMA PARA DAR UNA NOTA, HASTA TUS PROPIOS COMPAÑEROS TE ESTÁN MOSTRANDO LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN… UNA VEZ MÁS LA TV 📺 HACIENDO DE LAS SUYAS, EN ESTE CASO LA “PERIODISTA” @sandraborghiok 🤢Gracias @burlandofernando por acompañar a mi familia en todo ❤️