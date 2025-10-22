Se dieron a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad del accidente ocurrido en la mañana de este miércoles en la avenida Figueroa Alcorta al 3869.

Allí, frente al Jardín Japonés, un Volkswagen Up chocó con la parte trasera de otro vehículo pero increíblemente dio un giro y terminó volcado en plena avenida.

La conductora de 48 años logró salir del vehículo por sus propios medios y fue asistida por el SAME, aunque por precaución fue trasladada al hospital a raíz de politraumatismos.

El hecho generó demoras en el tránsito en uno de los tramos más transitados de la ciudad, justo frente al Jardín Japonés, a metros del cruce con la calle Casares.

Por estas horas, los peritajes buscan determinar si hubo una falla mecánica, una distracción o alguna otra circunstancia que haya provocado la colisión y el posterior vuelco.