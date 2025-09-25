Las imágenes hielan la sangre solo compensar El calvario que sufrieron estas tres jóvenes a manos de narcotraficantes que se tomaron venganza contra ellas.

Los datos de la autopsia revelaron informaciones escabrosas, como por ejemplo que a Lara, la chica de tan solo 15 años, le amputaron todos los dedos de su mano izquierda y una oreja. Finalmente la asesinaron cortándole el cuello.

Por otra parte, a Brenda le dieron varios puntazos en el cuello a modo de tortura, la golpearon brutalmente en la cara y la terminaron asesinando de un fuerte golpe en la cara. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen con un elemento cortante.

Morena también fue sometida a una terrible golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla.

En los últimos minutos apareció en las redes sociales un video del lugar donde se perpetraron todos estos actos completamente salvajes e inhumanos que terminaron con la vida de estas tres chicas.

A pesar de lo terrible que significó este triple homicidio para toda la sociedad argentina, hay todavía periodistas que intentan lucrar políticamente con la muerte de estas jóvenes.