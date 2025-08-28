Muchas veces, los objetos que parecen simples desechos pueden transformarse en algo práctico y con estilo. Tal es el caso de las latas, que además de ser fáciles de conseguir, ofrecen una gran versatilidad para proyectos de organización en el hogar basados en técnicas de reciclaje.

La clave está en animarse a experimentar con materiales y técnicas sencillas para personalizarlas. De esta manera, lo que antes iba directo a la basura se convierte en un organizador único, funcional y con un toque original que puede adaptarse a diferentes espacios de la casa.

Cómo podés crear un organizador reciclando las latas de tu hogar

Con materiales simples y reciclados es posible crear un organizador práctico y original para tener todo en orden. En este caso, con apenas seis latas, un poco de pintura acrílica en spray, cartón y cuerda, se puede armar este accesorio funcional y decorativo para el hogar.

El proceso comienza retirando las etiquetas de las latas, limpiándolas y aplicando una primera capa de pintura. Una vez secas, se recorta en cartón la base y el asa que sostendrán la estructura. Luego, se da un segundo color tanto a las latas como al cartón, y se añade la cuerda para reforzar y decorar el asa.

El paso final consiste en pegar las seis latas al cartón en dos filas de tres y reforzar la unión con cuerda y silicona. El resultado: un organizador firme, útil y con un diseño artesanal que puede destinarse a materiales de escritorio, pinceles, maquillaje o cualquier objeto que necesite un lugar fijo.