Reciclaje según el tacho: qué color indica el elemento a depositar
Esta codificación facilita el trabajo de recolección y tratamiento, evitando la mezcla de elementos que dificulten el reciclado.
La separación de residuos en origen es una de las prácticas más efectivas para mejorar los procesos de reciclaje y reducir el impacto ambiental. En muchas ciudades, este sistema se apoya en el uso de tachos o contenedores de distintos colores, que ayudan a clasificar los desechos.
Cada color tiene un significado específico que indica el tipo de material que debe depositarse en su interior. Conocer el destino de cada residuo y su contenedor correspondiente no solo es una forma de colaborar con el cuidado del ambiente, sino también una herramienta para fomentar hábitos responsables.
Cuáles son los colores de los contenedores según el tipo de elemento a reciclar
Tipos de contenedores de reciclaje:
-Contenedor amarillo: En este contenedor se depositan envases de plástico, latas y tetra briks, siempre procurando que estén lo más limpios posible. Ejemplos:
- Botellas y bolsas plásticas
- Latas
- Tapas y tapones de plástico, metal o chapa
- Bandejas de aluminio
- Papel film y papel de aluminio
- Aerosoles y botes de desodorante
- Tarrinas y tapas de yogur
- Todos los tetra briks
- Bandejas de poliestireno (corcho blanco)
- Tubos de pasta dental
-Contenedor azul: Se utiliza para el reciclaje de papel y cartón:
- Bolsas y cajas de cartón
- Hueveras de cartón
- Libretas, folletos publicitarios, papel de regalo
- Papel de uso diario, periódicos, revistas, sobres
- Tubos de cartón de papel higiénico o de cocina
-Contenedor verde: Es el destinado al vidrio, como botellas de agua, vino, licores, zumos y envases similares. Es importante retirar previamente tapones de plástico, corcho o metal. También se incluyen frascos de perfumes, colonias o cremas, y tarros de conservas o legumbres. No debe confundirse el vidrio con el cristal, ya que requieren procesos de reciclaje distintos.
-Contenedor marrón: Es el más reciente y se emplea para residuos orgánicos:
- Restos de frutas, verduras, cereales y legumbres
- Pan, bollería y galletas
- Huesos de fruta, cáscaras, frutos secos y semillas
- Residuos biodegradables como papel de cocina usado, servilletas, posos de café, bolsitas de té, corchos naturales, etc.
- Flores, hojas secas y plantas
- Serrín
- Cáscaras de huevo
- Carnes, pescados y mariscos
-Punto limpio: Cuando no exista un contenedor específico, los residuos pueden llevarse al punto limpio más cercano, donde se aceptan electrodomésticos, aceite usado, pilas, baterías, teléfonos móviles, bombillas, tubos fluorescentes, ropa y calzado.