La separación de residuos en origen es una de las prácticas más efectivas para mejorar los procesos de reciclaje y reducir el impacto ambiental. En muchas ciudades, este sistema se apoya en el uso de tachos o contenedores de distintos colores, que ayudan a clasificar los desechos.

Cada color tiene un significado específico que indica el tipo de material que debe depositarse en su interior. Conocer el destino de cada residuo y su contenedor correspondiente no solo es una forma de colaborar con el cuidado del ambiente, sino también una herramienta para fomentar hábitos responsables.

Cuáles son los colores de los contenedores según el tipo de elemento a reciclar

Tipos de contenedores de reciclaje:

-Contenedor amarillo: En este contenedor se depositan envases de plástico, latas y tetra briks, siempre procurando que estén lo más limpios posible. Ejemplos:

Botellas y bolsas plásticas

Latas

Tapas y tapones de plástico, metal o chapa

Bandejas de aluminio

Papel film y papel de aluminio

Aerosoles y botes de desodorante

Tarrinas y tapas de yogur

Todos los tetra briks

Bandejas de poliestireno (corcho blanco)

Tubos de pasta dental

-Contenedor azul: Se utiliza para el reciclaje de papel y cartón:

Bolsas y cajas de cartón

Hueveras de cartón

Libretas, folletos publicitarios, papel de regalo

Papel de uso diario, periódicos, revistas, sobres

Tubos de cartón de papel higiénico o de cocina

-Contenedor verde: Es el destinado al vidrio, como botellas de agua, vino, licores, zumos y envases similares. Es importante retirar previamente tapones de plástico, corcho o metal. También se incluyen frascos de perfumes, colonias o cremas, y tarros de conservas o legumbres. No debe confundirse el vidrio con el cristal, ya que requieren procesos de reciclaje distintos.

-Contenedor marrón: Es el más reciente y se emplea para residuos orgánicos:

Restos de frutas, verduras, cereales y legumbres

Pan, bollería y galletas

Huesos de fruta, cáscaras, frutos secos y semillas

Residuos biodegradables como papel de cocina usado, servilletas, posos de café, bolsitas de té, corchos naturales, etc.

Flores, hojas secas y plantas

Serrín

Cáscaras de huevo

Carnes, pescados y mariscos

-Punto limpio: Cuando no exista un contenedor específico, los residuos pueden llevarse al punto limpio más cercano, donde se aceptan electrodomésticos, aceite usado, pilas, baterías, teléfonos móviles, bombillas, tubos fluorescentes, ropa y calzado.