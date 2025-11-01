Las playas son uno de los espacios naturales más afectados por la contaminación, y por eso diversas organizaciones y comunidades impulsan iniciativas de reciclaje para protegerlas. Una de ellas propone combinar actividades recreativas con acciones de limpieza, generando conciencia ambiental mientras se disfruta del entorno.

Este tipo de programas invita tanto a locales como a turistas a participar activamente en la preservación del ambiente. Un compromiso compartido que une disfrute, educación y acción ambiental.

Así es la iniciativa de limpieza que busca reciclar la basura en las playas

Desde hace más de cuatro años, la organización ambiental Ecopet impulsa una propuesta que combina ecoturismo, educación y acción directa en el cuidado del ambiente. Su programa recibe grupos de colegios que eligen vivir una experiencia de aprendizaje sustentable en Península Valdés, uno de los entornos naturales más emblemáticos de la Patagonia. Las jornadas de limpieza, que forman parte central de la iniciativa, implican un importante trabajo logístico y de coordinación.

"Son grupos de unas 50 personas, caminamos mucho y en un par de horas dejamos la playa limpia. Recolectamos microplásticos, macroplásticos y todo tipo de residuos. Luego realizamos tareas de remediación, clasificación y disposición final", explicó Bercovich sobre la experiencia de un grupo de estudiantes llegado desde Buenos Aires.

La labor no concluye con la limpieza: una parte de los residuos recolectados se envía al relleno sanitario, mientras que los materiales reciclables se destinan a su reutilización en la industria. Aun así, cerca del 60% de los desechos no puede recuperarse debido a su deterioro.

"En los últimos dos meses nos concentramos en Península Valdés, donde logramos retirar unos 15 bolsones de reciclables y seis destinados al relleno sanitario. En cinco años, ya llevamos más de 60 camiones con residuos retirados de diferentes playas", destacó el referente ambiental.

El trabajo de Ecopet no solo contribuye a la conservación del ecosistema costero, sino que también promueve una conciencia ambiental activa entre las nuevas generaciones.