El reciclaje creativo se ha convertido en una fuente inagotable de proyectos que sorprenden por su innovación y compromiso con el medio ambiente. Entre los materiales más difíciles de tratar, los neumáticos usados representan un verdadero desafío por su volumen y su impacto contaminante.

Sin embargo, algunas iniciativas han logrado transformar este desecho en la base de construcciones que despiertan admiración. Este es el caso de Irineo López. La reutilización de neumáticos no solo contribuye a reducir la contaminación, sino que también invita a repensar la manera en que se pueden generar soluciones prácticas a partir de elementos descartados.

Cómo era el reciclaje de neumáticos que finalizaba con figuras increíbles

En un pequeño taller en Salvador Mazza, Salta, Irineo López inició un emprendimiento junto a su esposa Rosa, su hermano Ricardo y su cuñado Daniel.

Al comienzo, fabricaban macetas artesanales utilizando restos de neumáticos que un recolector acercaba a su casa, y las ofrecían a través de Facebook, donde despertaron gran interés. Un día, Irineo decidió innovar: probó con la escultura de un gallo, luego de una gallina, y ese fue el punto de inflexión para transformar su propuesta.

Con dedicación y creatividad, este artesano salteño convirtió un material altamente contaminante en piezas únicas. "El reciclaje es fundamental, especialmente cuando hablamos del caucho. Si no se reutiliza, termina en la basura o se quema, liberando gases tóxicos que dañan el ambiente", explica Irineo.

Con el tiempo, las creaciones de Irineo y su familia se volvieron más complejas y diversas. Hoy reciben pedidos personalizados para decorar comercios, ambientar celebraciones o embellecer hogares, demostrando cómo la pasión y el compromiso ambiental pueden transformar desechos en auténticas obras de arte.