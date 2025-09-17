Fue así: el pasado lunes por la noche, la policía de Posadas, Misiones, detuvo en el barrio A4 y encarceló a un joven de 16 años por realizar "maniobras peligrosas con su moto".

Al enterarse, familiares y vecinos del pibe se hicieron presentes en la comisaría para pedir por su liberación. Allí, comenzó una pelea de golpes y destrozos en el lugar que terminó con otros tres hombres -de 51, 29 y 24 años-, tras las rejas.

Según el sitio El Territorio, los detenidos, junto a la motocicleta secuestrada, quedaron a disposición de la Justicia en una causa que se investiga como "resistencia a la autoridad, lesiones y daño en dependencia policial".