La Quiaca no es el punto más septentrional de Argentina. En realidad, hay un pequeño poblado aún más al norte, ubicado en una zona remota y con muy pocas viviendas interesante para realizar una escapada. Se trata de un sitio aislado, cercano a la frontera con Bolivia, donde habitan cerca de 40 familias que practican el autoconsumo para su sustento diario.

Este paraje, situado a 3.500 metros sobre el nivel del mar, es un destino perfecto para los viajeros aventureros que buscan experiencias únicas y alejadas del turismo tradicional.

Cuál es el pueblo de Jujuy no tan conocido que es ideal para hacer una escapada

Ubicado a 3.500 metros sobre el nivel del mar, El Angosto es un pequeño poblado en el extremo norte de la provincia de Jujuy, dentro de la región conocida como Puna Subhúmeda. Con una población aproximada de 250 habitantes, este lugar se encuentra aislado por la falta de infraestructura de transporte, lo que dificulta la salida de sus residentes. Por ello, la comunidad depende de la agricultura en canales de riego y la crianza de cabras para garantizar su alimentación.

El entorno de El Angosto está en total sincronía con la naturaleza. El acceso a la tecnología es prácticamente inexistente: no hay señal de telefonía móvil, ni cobertura 3G o 4G, y el GPS no funciona en la zona. Además, el clima es seco y frío, con una temperatura media anual de ocho grados. Hacia el norte del pueblo, se elevan los montes Chaupiorco y Branqui, siendo en la cima de este último donde se encuentra el límite fronterizo entre Argentina y Bolivia. No es raro ver a pastores bolivianos atravesar el Paso León con sus rebaños de llamas, evitando así rodeos largos por el Cerro Branqui.

En mayo de 2019, El Angosto experimentó un cambio significativo con la inauguración de una planta solar independiente con baterías de litio, permitiendo el suministro de electricidad durante las 24 horas del día a las 40 familias que habitan el lugar. Con esta innovación, el pueblo se convirtió en el tercero en Argentina en contar con energía solar, después de Olaroz Chico y La Ciénaga.

Llegar a este remoto asentamiento del noroeste argentino no es tarea sencilla. Durante el verano, las lluvias pueden bloquear los caminos, dificultando aún más el acceso. Desde la ciudad de Buenos Aires, la distancia hasta El Angosto es de 1.885 kilómetros, lo que representa un viaje en auto de aproximadamente 25 horas.

Para alcanzar el pueblo, es necesario tomar la Ruta Provincial 5 desde Santa Catalina, que se encuentra a 30 kilómetros de distancia. Desde allí, el camino se desvía hacia La Ciénaga y luego continúa por senderos angostos que atraviesan los bordes montañosos. A lo largo del trayecto, se llegan a alcanzar altitudes superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, convirtiendo el viaje en una travesía desafiante pero llena de paisajes únicos.